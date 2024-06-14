【新品♡】ブリンブリン ステンレス クロス ジルコニア 十字架 ネックレス

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【新品♡】ブリンブリンステンレスクロスジルコニア十字架ネックレスヴィンテージペンダントメンズレディースゴールドアクセサリー閲覧いただきありがとうございます♡素晴らしいお買い物となりますよう、プロフィールをご一読頂きますと幸いです♪商品について気になることがありましたら、ぜひお気軽にコメントくださいませ！Check▶︎#JulianShop↓商品詳細↓==================================高品質ステンレス製ブリンブリンCZゴールドジルコニアクロスペンダント==================================通常価格▶税込19,980円新品未使用ですが、海外製品のため小傷や歪みなどがある場合がございます。なお、こちらの商品には保証書等はございませんので、予めご了承ください。チェーン▶約44cm+5cm大きさ▶約2.3cm×1cm(バチカン含む)重さ▶約3g材質▶高質ステンレス、ジルコニアカラー▶ゴールド✳ご購入の際はサイズとカラーをよくお確かめください。●注意●✳即購入OK！ご質問やご希望などがある際はご購入前にコメントをお願いします。✳サイズは測り方によって多少変わる場合がございます。✳即日発送〜2日以内に発送いたします！✳必ず出品者のプロフィールをご一読いただき、スムーズかつ、平和なお取引の程よろしくお願いします(。ᵕᴗᵕ。)\"#新品#未使用#送料無料#高品質#ヴィンテージ#アンティーク#HIPHOP#クロス#十字架#ステンレス#ゴールド#ジルコニア#CZ#ブリンブリン#セレブ#アクセサリーEA12734502カラー···ゴールド装飾···ジルコニア装飾...ジルコニア