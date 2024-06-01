美品✨プラダ マネークリップ サフィアーノレザー シルバーロゴ ブラック 黒

ご覧いただき、ありがとうございます^⁠_⁠^⭐即購入大歓迎^^♪⭐匿名配送！⭐送料無料！○アイテムPRADA プラダ マネークリップ カード入れ 財布 ウォレットwallet レザー 本革 シボ革 レザー コンパクトウォレット 二つ折り ２つ折り フラップ メタルロゴ シルバーロゴ ロゴプレートブラック 黒 ネロ Nero グレー 灰色 バイカラー メンズ ユニセックス○収納カード入れ6コクリップ1コ○サイズタテ9cmヨコ10.5cmマチ1cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなく、まだまだ綺麗にお使いいただけます♪※中古品ということをご理解下さい。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい！○カラー外側：黒、ブラック内側：濃いグレー○素材レザー シボ革○配送簡易包装にて1〜３日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。某リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でございます。安心してご購入下さい。230622-0723-10900-007



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