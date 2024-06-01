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美品✨プラダ マネークリップ サフィアーノレザー シルバーロゴ ブラック 黒
商品番号 S24982283381
商品名

美品✨プラダ マネークリップ サフィアーノレザー シルバーロゴ ブラック 黒
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 5,200 円
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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます^⁠_⁠^⭐即購入大歓迎^^♪⭐匿名配送！⭐送料無料！○アイテムPRADA　プラダ　マネークリップ　カード入れ　財布　ウォレットwallet　レザー　本革　シボ革　レザー　コンパクトウォレット　二つ折り　２つ折り　フラップ　メタルロゴ　シルバーロゴ　ロゴプレートブラック　黒　ネロ　Nero　グレー　灰色　バイカラー　メンズ　ユニセックス○収納カード入れ6コクリップ1コ○サイズタテ9cmヨコ10.5cmマチ1cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなく、まだまだ綺麗にお使いいただけます♪※中古品ということをご理解下さい。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい！○カラー外側：黒、ブラック内側：濃いグレー○素材レザー　シボ革○配送簡易包装にて1〜３日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。某リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でございます。安心してご購入下さい。230622-0723-10900-007
http://narcologia.ru/goods/injure925267.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit694186.html
http://narcologia.ru/goods/flight619428.html

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