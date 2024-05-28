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90s POWELL PERALTA パウエルペラルタ Tシャツ　usa製
商品番号 V27622746992
商品名

90s POWELL PERALTA パウエルペラルタ Tシャツ　usa製
ブランド名 パウエル
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は数ある中からこちちの商品をご覧いただきありがとうございます。パウエルペラルタ　Tシャツゲレロ年代：90smadeinUSAカラー：レッド柄：無地サイズ：S位【コンディション】若干の使用感程度で目立つダメージや汚れなどなく、年代を考慮しても良好な状態です。※古着になりますので、神経質な方を購入をお控えくださいませ。#POWELLPERALTA#パウエルペラルタ#パウエル#usa製#ビンテージ#vintage
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