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ヴィンテージワークス　DH 5684 size33 ブロンズ
商品番号 H25874975391
商品名

ヴィンテージワークス　DH 5684 size33 ブロンズ
ブランド名 ヴィンテージワークス
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージワークス　DH5684今年2023年5月、値上げ前に滑り込みで購入。真ん中穴使用で週2回程度着用していました。目立った傷や汚れなく使用いただけると思います。こちら値下げ交渉ご遠慮ください。素材···本革カラー···ブラウン
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