ヴィンテージワークス　DH 5684 size33 ブロンズ

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商品詳細
ヴィンテージワークス DH5684今年2023年5月、値上げ前に滑り込みで購入。真ん中穴使用で週2回程度着用していました。目立った傷や汚れなく使用いただけると思います。こちら値下げ交渉ご遠慮ください。素材···本革カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/recycling656314.html
http://narcologia.ru/goods/seamless736329.html
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