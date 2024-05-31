正規 ブルガリ ロゴ×パレンテシ ジュエリーバックル ベルト黒 ゴールドクロスL

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数年前ブルガリ直営店にて購入しました☆BVLGARI新作モデル!!「ロゴ文字×パレンテシオープンワークバックルベルト」★入荷数、モデル数自体少ないパレンテシメンズ最大サイズラグジュアリーバックル★入手困難!一目で目を引く中央のブランドロゴ×オープンデザインは誰が見ても嫌味のない上品さと高級感を演出☆ブルガリジュエリーのような眩い輝きは遠目からでもエレガントなオーラ☆ベルトだけでコーディネート全体をワンランク上に格上げ！男女共に好印象間違えなし♪ビジネススーツにも〇男女兼用◎バックル取り外し可能モデル（画像のように他のベルト装着可能）「早期終了もありえますのでお早めに」＜カラーバックルゴールドレザーベルトブラック＞《サイズ全長約108cmベルト幅約2.8cmウエスト約84cm～92.5cm「バックル約9×3.5cm」》状態中古～良品（バックル）追加ホール有追加ホールが6穴あります。内側通しモデルですので着用時そこまで目立つことはありません（着用側が見えなくなります）バックル小傷や着用に伴うレザーダメージやクセはありますが、着用時パッと見目立つダメージや使用に難が出るダメージはなくレザーのハリ、バックルの輝き比較的良好☆まだまだご愛用いただけます。バックル取り外し可能ですのでイメージ画像のようにエルメス3cm幅（最終画像）やサイズがあるものにも変更可能〇【付属品特になし※他のベルトは装着イメージです付属しません】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ★お取引の際は迅速な対応、丁寧な対応、丁寧な包装と最善を心がけます☆時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしていますあらゆる角度で全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありません※必ず説明文、状態記載、画像をご確認の上ご購入、ご質問くださいませ他にもカルティエ、ドルガバ、ヴェルサーチ等のブランド品を多数出品中★#説明文画像自己紹介必読願います