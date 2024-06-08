whiz Limited レザー財布

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商品詳細
WhizLimitedウィズリミテッド WHIZLEATHERS コンチョ 財布になります。多少の使用感はありますが、大きなキズや破れなどはありません。これから、ガンガン使って味を出してほしいくらいです。まだまだ、レザーも硬いので欲しい方は是非！写真追加などはコメントください。対応します。#whizLimited#ウィズリミテッド
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