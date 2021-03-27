❤️希少❤️クロムハーツ❤️キャップ❤️美品❤️

かなり前に購入後ほぼ着用せず自宅保管していました。全体的に白がこばみ黄色ががっているのと一部にシミがあります。画像ご確認下さい。クロムハーツの希少モデルの廃盤品でファックです。シルバー部分は酸化してます。何かあればご質問下さい。



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