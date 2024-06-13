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商品詳細
ダンヒルの二つ折り財布となります。購入後すぐに長財布をいただき、そちらを使用しているので出品します。1日しか使用していないので、とても綺麗な状態となっております。定価で60,000円ほどのお品物です。シンプルでとても使いやすいので、いかがでしょうか。財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
http://narcologia.ru/goods/organization670762.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical936701.html
http://narcologia.ru/goods/conception351257.html
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ダンヒル 二つ折り財布 | labiela.com
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