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ダンヒル　二つ折り財布
商品番号 K76821691157
商品名

ダンヒル　二つ折り財布
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダンヒルの二つ折り財布となります。購入後すぐに長財布をいただき、そちらを使用しているので出品します。1日しか使用していないので、とても綺麗な状態となっております。定価で60,000円ほどのお品物です。シンプルでとても使いやすいので、いかがでしょうか。財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
http://narcologia.ru/goods/organization670762.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical936701.html
http://narcologia.ru/goods/conception351257.html

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