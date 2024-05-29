美品/USA製/boston バスケットウィーブ/レザーベルト黒 表記36インチ

即購入大丈夫です。商品番号D142-51-0015商品名美品/USA製/bostonleather/6582/バスケットウィーブ/レザーベルト/黒【表記36インチ/W33～37インチ】メンズ/D142商品説明アメリカから買い付けたアイテムです。bostonleather6582ギャリソンベルトです。表面はバスケットウィーブ柄の加工になっており、大変存在感が感じられます！サイズ計測時は、使用可能な最小と最大のホールで固定して内周を計測しています。若干誤差はありますので大体のサイズだとお考えください。全体の状態多少使用感はありますが、綺麗な美品ですので長くご愛用いただけます！SIZE(サイズ)表記36全長（バックルの先端からベルトの先端までの長さ）約108.5cm幅（ベルト本体部分の幅）約3.6cmベルトホールに通した際の内周最短・約84.5cm(約33インチ)～最長・約93.5cm(約37インチ)ホール数7最大ホールからベルト先端までの長さ約6.5cmバックル(高さ×幅)約5.2cm×約4.7cm値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。素材···本革カラー···ブラック



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