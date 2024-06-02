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商品詳細
【値下げしました！ タイムセール実施中】※明日23日23:00まで実施します！未使用のバレンシアガのメンズ二つ折り財布です。こちらの商品を鑑定士に見ていただいたところ、真贋がとれたと言われ本物と鑑定されました。よろしくお願いします。◯サイズタテ9cmヨコ10cm◯仕切りはありません。◯箱入で発送します。◯長期間自宅で保管していました。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic19537.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic261612.html
http://narcologia.ru/goods/reflector888064.html
☆タイムセール☆【正規品】☆未使用☆ BALENCIAGA メンズ財布
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