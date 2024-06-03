希少　JAL SUPER RESORT EXPRESS 半袖Tシャツ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏サイズ着丈 約71cm身幅 約50cm平置き採寸になります。1990年頃のもので、飛行機に乗った時にいただいたものです。未使用ですが、長年自宅保管していたため、ところどころ点シミ、汚れがあります。(写真3,4枚目)コンパクトに折り畳んで発送いたします。また、神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/marshal122680.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate494548.html
http://narcologia.ru/goods/troupe50411.html
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