希少　JAL SUPER RESORT EXPRESS 半袖Tシャツ

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ご覧いただきありがとうございます。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏サイズ着丈 約71cm身幅 約50cm平置き採寸になります。1990年頃のもので、飛行機に乗った時にいただいたものです。未使用ですが、長年自宅保管していたため、ところどころ点シミ、汚れがあります。(写真3,4枚目)コンパクトに折り畳んで発送いたします。また、神経質な方はご遠慮下さい。