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希少　JAL SUPER RESORT EXPRESS 半袖Tシャツ
商品番号 W88969978220
商品名

希少　JAL SUPER RESORT EXPRESS 半袖Tシャツ
ブランド名 ジャパンエアライン
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏サイズ着丈　約71cm身幅　約50cm平置き採寸になります。1990年頃のもので、飛行機に乗った時にいただいたものです。未使用ですが、長年自宅保管していたため、ところどころ点シミ、汚れがあります。(写真3,4枚目)コンパクトに折り畳んで発送いたします。また、神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/marshal122680.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate494548.html
http://narcologia.ru/goods/troupe50411.html
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