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MICHAEL KORS マイケルコース　　ベルト　　黒
商品番号 L56538920888
商品名

MICHAEL KORS マイケルコース　　ベルト　　黒
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いただきましたが使用しないためお売りします。ベルトは切ってあるようで、長さは約96cmです。ベルト穴使用感あります。箱破れあります。細かい傷あります。神経質な方はご遠慮ください。まだまだ使用できそうでもったいないのでお売りします。
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