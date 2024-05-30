【希少】LEATHEROCK スワロフスキー 高級 レザーベルト タン

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海外セレブも注目する、スワロフスキーを贅沢に散りばめたLEATHEROCKのウェスタンレザーベルトです。他を寄せつけない圧倒的な高級感が魅力です。きれいめウエスタンスタイルを目指したい方や、ウエスタンアイテムを上品に取り入れたい方に特にお勧めです。RIOSofMERCEDES、Lucchese、FUNNY、TonyLama等■状態使用感少ない美品です。■カラータン■サイズベルト長さ約101.5㎝（バックル抜き）約110㎝（バックル込み）ベルト幅約4.8㎝(バックル接続部)約4.5㎝(中間部)対応サイズ目安84~95.5㎝（5穴）※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承願います。※状態の判断に関しては主観になります。usedであることをご理解の上、お取引を宜しくお願いいたします。※可能な限り小さく梱包いたしますのでご了承ください。※仕事の都合上、発送は土日祝になることがありますので、ご容赦ください。