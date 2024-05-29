【Paul Smith】PURPLE double-FACE 小紋柄 STOLE

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商品詳細
【PaulSmith】PURPLEdouble-FACE小紋柄short-STOLEタグを外してしまいましたが、ポールスミスのものになります。コレクションで、ストールがコーディネートされていたシーズンのものだったかと(画像10枚目)24.5cm×140cmカラー···パープル素材···シルクPaulSmithポールスミスメインラインPURPLE紫小紋水玉ドットdouble-FACEダブルフェイスshort-STOLEショートストールSCARFスカーフ
http://narcologia.ru/goods/preference469538.html
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