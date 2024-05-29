メンズ スリングバッグ ボディバッグ

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ご覧いただきありがとぉございます 即購入OKです24時間以内の発送を心がけてますにルイヴィトン 名古屋ミッドランドスクエア店で購入しましたが、 一度使っただけであとは使用せずに暗所保管してました。 きれいな状態と思います。 遊び心のあるデザインが目を惹き、使いやすい大きさで、どの様なシーンでも活躍します！ 色 ：ダミエ・グラフィット 黒、グレー系 シルバー金具 素 材：ダミエグラフィックキャンバス 種 類:ボディーバッグ サイズ：（約）W20×H31×D8.5cm ショルダーの長さ:約69cm-109cm 付属品:保存袋箱即購入OK！ 喫煙者・ペット無し 交渉中でも即購入優先にお取引きさせて頂きます。 ユーズド品をご理解頂ける方、宜しくお願いします。 購入前におい致しますお気軽にコメント下さい。