ボッテガヴェネタ　アイヤーズ レザー イントレチャート 長財布 レザー メンズ

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「日常の一部にハイブランドを」お会計でスッとカバンから出る、ボッテガヴェネタの財布！持ち物全てがハイブランドはくどいけど、ちょっとした物をブランド物にするとテンション上がりませんか？あなたも、自分のご褒美や日常の変化にコスパよくハイブランドを手に入れましょう！全て一点モノのためすぐ売り切れてしまいます！交渉だけでもコメントにぜひ(´▽`)また、皆様に安心してご購入いただくために、万が一の時は返品を受け付けております！ブランド全商品の取り扱い一覧↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#SBshop全商品↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑⭐️ブランド名：BOTTEGAVENETA【ボッテガヴェネタ】⭐️商品名：ボッテガヴェネタ アイヤーズレザーイントレチャート長財布レザーメンズ⭐️サイズ：横/約19.5cm 縦/約11.0cm マチ/約2.5cm⭐️付属品：本体のみ⭐️ランク：A⭐️状態保存状態もとてもよく、使用感が少ないです。⭐️購入先大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂いております。鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい。万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。⭐️ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品ブランド全商品の取り扱い一覧↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#SBshop全商品↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑管理番号：07251619/B0015カラー...ブルー財布形...長財布カラー...ブルー財布形...長財布