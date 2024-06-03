BOTTEGAVENETA ボッテガヴェネタ　タイニー 三つ折りウォレット

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商品詳細
BOTTEGAVENETA三つ折り財布コンパクトウォレットです。使用していましたが、特に傷や汚れはなく綺麗です。•イントレチャートのレザー製ウォレット•カードスロット3つ、札入れ1つ、コインパース1つ•プレススタッズクロージャー素材：カーフスキン100%•ライニング：カーフレザー•色：ブラック•金具：シルバー仕上げ•高さ：7cm•幅：9.5cm•奥行き：2.5cm製造国：イタリア商品コード：667036VCPQ48803【付属品】・専用袋定価77000円(税込)正規店での購入になります。すり替え防止の為返品は不可です。
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