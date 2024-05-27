【貴重】2023MLBオールスター大谷翔平出場 限定ヤンキースキャップ

大谷選手が出場した2023MLBオールスター。TMOBILEスタジアム内のショップでしか買えない超貴重なキャップです。現地で購入しています。色はオールスター出場選手が実際に被っていた色と同色のエメラルドグリーンです。サイズ:7.1/2形···ベースボール



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