ボッテガヴェネタ　ボウタイ　蝶ネクタイ

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商品詳細
何年か前に広島の路面店で購入しました。使用は一度だけで状態も良く綺麗なお品です。写真にてご確認お願い致します。付属品等はございません。#bottegaveneta#結婚式#二次会#三次会#入園式#卒園式
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http://narcologia.ru/goods/tenet27963.html
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