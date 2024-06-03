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ボッテガヴェネタ　ボウタイ　蝶ネクタイ
商品番号 H25440016424
商品名

ボッテガヴェネタ　ボウタイ　蝶ネクタイ
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何年か前に広島の路面店で購入しました。使用は一度だけで状態も良く綺麗なお品です。写真にてご確認お願い致します。付属品等はございません。#bottegaveneta#結婚式#二次会#三次会#入園式#卒園式
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