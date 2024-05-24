70's ヴィンテージリンガーTシャツ

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商品詳細
古着屋にて購入。70年代の当時もののリンガーTシャツです。70'sらしい丸いデザインのロゴが渋めでいい感じです。当時のものなので、若干布のダメージがありますが問題なく着ることができます。アメカジ好き、70'sファッションが好きな方におすすめです。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏サイズ着丈74身幅50袖丈20※値下げ交渉承ります。 古着にご理解ある方のみご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/plaque837807.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic404137.html
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