70's ヴィンテージリンガーTシャツ

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古着屋にて購入。70年代の当時もののリンガーTシャツです。70'sらしい丸いデザインのロゴが渋めでいい感じです。当時のものなので、若干布のダメージがありますが問題なく着ることができます。アメカジ好き、70'sファッションが好きな方におすすめです。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏サイズ着丈74身幅50袖丈20※値下げ交渉承ります。 古着にご理解ある方のみご購入ください。