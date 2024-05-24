【極美品】ダンヒル 二つ折り財布 wallet 格子柄 型押し ブラック レザー

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＜＜フォロー割⭐️開催中‼️＞＞詳細はプロフィールをチェック^^お気軽にコメントくださいませ✨＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝○アイテム【極美品】ダンヒルdunhill財布二つ折り財布ウォレットサイフwallet折りたたみコンパクトミニディーエイト格子柄型押しエンボスブラック黒レザー革○サイズ・タテ：9cm・ヨコ：10.5cm・マチ：1cm○機能・お札入れ：2・小銭入れ：1・カード入れ：4・ポケット：2○素材レザー○付属品無し※撮影用のため、箱、保存袋、カードは付きません。○状態目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です！○カラーブラック黒○配送追跡補償付きの匿名配送を予定しております。通常は即日〜翌日の発送を致しております。万一、仕事の都合で遅れる場合はご連絡致します。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなど、完璧を求められる方はご遠慮願います。※天候と写真の撮り方により、風合いや色合いに若干の誤差が生じる場合がございますので、あらかじめご了承下さいませ。商品管理番号：938ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー人気高騰中のアイテムで“一点物”となっております。お探しだった方は“お早めに”ご購入またはコメント宜しくお願い致します。他にも人気ブランド品を多数出品しております！↓こちらから↓#FORGANO_ブランド品一覧#FORGANO_お財布一覧ご購入前にプロフィールも確認頂けますと幸いです♪



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