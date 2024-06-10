幻の防弾少年団 BTSネーム入りsummer sonic来日公演公式Tシャツ

一度きりの幻の出演summersonic2015BTSが来日出演した年の限定Tシャツです。背面に防弾少年団の名前が入っています。大物国内外アーティストたちに囲まれた中、負けず劣らずのステージをやり切った幻のサマソニ公演の公式Tシャツです。当時はまだ知名度も低く、今ではありえないほどの小規模なステージでしたがこのような過程を経て7人が音楽を真剣に頑張ってきたことがよくわかるような背面ラインナップ順列になっています。映像も残っていないため貴重な証のライブTシャツです。THECHEMICALBROTHERSARIANAGRANDEMACKLEMORE\u0026RYANLEWISMADEONCODYSIMPSONMARILYNMANSONRADWIMPSMONOEYESBABYMETALALLTIMELOWMARMOZETSandropFACTROTTENGRAFFTY9mmParabellumBulletDARLIABLUEENCOUNTPRETTYVICIOUSTHEORALCIGARETTESWHITEASHPHARRELLWILLIAMSIMAGINEDRAGONSZEDDTHESCRIPTMAGIC!NICO\u0026VINZKANA-BOOND'ANGELOANDTHEVANGUARDOLLYMURSCARLYRAEJEPSENMODESTEPWALKTHEMOONMANWITHAMISSIONGENERATIONSBESTCOASTCASTSHEPPARDKEYTALKthetelephonesFear,andLoathinginLasVegas防弾少年団(BTS)ジョングクテヒョンジミンナムジュンJhopeユンギシュガジンソクジンホソクRMテテグクarmyアーミー



2023年最新】bts summer 2015の人気アイテム - メルカリ



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防弾少年団(BTS) message for Summer Sonic 2015



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