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PRADA プラダ サフィアーノ 長財布 メンズ 2mv836
商品番号 G29182792520
商品名

PRADA プラダ サフィアーノ 長財布 メンズ 2mv836
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ブランドPRADAプラダ★状態小傷がありますが比較的綺麗な状態です。記載以外にわずかなスレやよごれなど見落としがある場合がありますのでご了承お願いしますm(__)m★サイズ縦9cm横18.5cm★購入場所ブランドショップ★発送について発送は簡易包装です。箱が写っていても、基本的には箱なし発送です。箱付きをご希望の方は購入前にコメントお願いします。バッグは畳んだり、靴はコンパクトに入るものは入れて発送しますので気になる場合はご相談下さい。管理番号:A32329-80
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