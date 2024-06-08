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ユナイテッドアローズ ネイビー＆グレー カシミア100%大判ストール 美品
商品番号 R58756331087
商品名

ユナイテッドアローズ ネイビー＆グレー カシミア100%大判ストール 美品
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユナイテッドアローズのカシミア100%大判ストール。色はネイビーとグレーのツートン。319g。肌触り柔らかで高級感ある一枚。きれいなお品です。縦約204cm（フリンジ2cm×2を含む）×横約60cmカシミア100%ジョンストンズ　グレンプリンス　バーバリー
http://narcologia.ru/goods/rebellion477678.html
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