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商品詳細
ユナイテッドアローズのカシミア100%大判ストール。色はネイビーとグレーのツートン。319g。肌触り柔らかで高級感ある一枚。きれいなお品です。縦約204cm（フリンジ2cm×2を含む）×横約60cmカシミア100%ジョンストンズ グレンプリンス バーバリー
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ユナイテッドアローズ ネイビー＆グレー カシミア100%大判ストール 美品
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