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【タグ付】イヴサンローラン YSL ベルト 本革 ブラック ロゴ刻印
商品番号 I33377158770
商品名

【タグ付】イヴサンローラン YSL ベルト 本革 ブラック ロゴ刻印
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用タグ付イヴサンローラン本革ベルトブラック#未使用#タグ付き#プレゼント#おしゃれ#フリーサイズ#イヴ・サンローラン#本革#YSL#ビジネス#ユニセックス【付属品】なし【対象】ユニセックスメンズレディース【￼￼状態】未使用品【サイズ】ウエスト：FREE(切って調節できるタイプになります)○素材レザー　本革カラー···ブラック日本製ご覧いただきましてありがとうございます。こちらタグ付き未使用品です。しかし買ってから十数年になるため、経年劣化で裏側に傷や革の剥がれが見られます。表面はスレが少しありますが、目立たないので気にせず使うことができそうです。自宅保存のため気になる方はご購入をお控えください。簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。箱などはないため発送の際は、傷つきやすい部分に梱包材をつけて丁寧に送らせていただきます。ご検討よろしくお願いいたします♪
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