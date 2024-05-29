GIVENCHY ジバンシー　Tシャツ　メンズ　レディース　ユニセックス

ブランド GIVENCHYジバンシィーサイズ S平置きで身幅約54cm着丈約74cm大丸心斎橋店で購入後、結構着用したのでそれなりの使用感はあります。目立った汚れやダメージはないです。格安での出品です。



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