GIVENCHY ジバンシー　Tシャツ　メンズ　レディース　ユニセックス

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商品詳細
ブランド GIVENCHYジバンシィーサイズ S平置きで身幅約54cm着丈約74cm大丸心斎橋店で購入後、結構着用したのでそれなりの使用感はあります。目立った汚れやダメージはないです。格安での出品です。
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