アークテリクス ARC'TERYX カルバスキャップ Calvus Cap

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アークテリクスARC'TERYXカルバスキャップCalvusCapBlackS-M前日、アークテリクス正規取扱店で最後の一つ購入しました。2パターンですので、一個を出品します。新品未使用になりますが、一度試着しました。カラー:Blackサイズ:S-M夏のアクティビティで活躍必至の、万能な高機能キャップ。TPUストラップと薄型のバックルで、幅広いサイズに対応し、しっかりフィットさせることが可能です。つばにはフォームインサートを施し、重さやサイズを変えることなく型崩れを防止します。使用している高機能ポリエステルは通気性に優れ、スペーサーメッシュのバンドが湿気をコントロール。山道をスピーディに移動している時も快適な着用感が持続します。換気性を高めるデルタニットのバックパネルには、耐臭抗菌仕上げを施しました。新たにTPUストラップアジャスターを採用し、フィット感と耐久性を高めています。商品のクレーム、返品は受付しません。平日は仕事の為、発送は遅くなる場合があります。梱包は自宅にあるものでやります。あらかじめご了承ください。《注意事項》・箱に傷や、折れなどがある場合がございます。・発送サイズを小さくするために簡易包装になる場合がございます。・写真は実物と多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。