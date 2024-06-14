■新品限定特価■HORWEEN社！クロムエクセル牛革！ラウンドウォレット　BG

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カラー...ブラウン財布形...長財布素材...本革■Horween社とは…Horween社はアメリカ北部イリノイ州シカゴの老舗タンナーです。1905年創業以来、100年以上にわたり、北米唯一のシェルコードバンのタンナーとして名をはせています。徹底した変わらぬ伝統手法でなめす皮革に関しては、他社の皮革と比較出来ぬほど美しく繊細かつ屈強な面も持ち合わせる唯一無二の存在感があります。■クロムエクセルレザーとは…クロムエクセルレザー（Chromexcel）とは、今から約100年前に開発された手法で、原皮を“コンビなめし”という方法でなめし、牛脂、植物性脂,魚脂などの油脂をブレンドしたオイルを塗り込んで仕上げた牛革の、アメリカHorween社が有する製品名になります。●日本製・HORWEEN社クロムエクセル牛革ラウンド長財布●品番：HC-103●素材：クロムエクセル(HORWEEN社製牛革)・YKKファスナー●カラー：バーガンディー●サイズ(約)：21×10×2.5㎝●重量(約)：200ｇ●収納：カード入れ×6・札入れ×2・小銭入れ×1・ポケット×2●製造：日本製●専用箱■ご注意※天然素材に付き写真の柄とは、裁断によって個々に変わる事はご理解ください。※商品の性質や構造上により、小さい傷、シワなどが生じる場合がございます。