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商品詳細
2022年2月に購入。ギャランティーなど購入時の付きものはすべて残っています。数回しか使用していませんので未使用に近いです。MONTBLANC【モンブラン】https://www.montblanc.com/Item/Index?cod10=34480784411725356\u0026siteCode=MONTBLANC_JPサイズ110×15×95mm素材▼素材/Bovineleatherレザーモンブラン独特の深みのある光沢を湛えたヨーロッパ産フルグレインカウハイド、クロムなめし、染色加工▼カラー/ブラック▼寸法1101595mm価格¥63,800(税込)財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革
http://narcologia.ru/goods/parenthesis845044.html
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http://narcologia.ru/goods/monophonic183512.html
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モンブラン マイスターシュテュック ウォレット4cc(コインケース付き ...
生産終了 マイスターシュテュック ウォレット4cc(コインケース付き ...
MB124094 - ウォレット4cc(コインケース付き）｜MONTBLANC（モンブラン）
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