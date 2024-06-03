shorty's　スナップバック キャップ

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商品詳細
ショーティーズ迷彩のスナップバックになります。90sの当時モノですが、使用した記憶はなくほとんど未使用に近い状態かと思います。ボディはYUPOONGです。この辺のキャップはFLEXFITが多いのでスナップバックは希少だと思います。おまけで最後の写真のワッペンお付けしますジャンクマニア アイスブルーリーバイスシルバータブバギーJUNKMANIAカーペンターバギーパンツLHPZOOYORKシュプリームスケートスケボースラッシャーヌビアン3334550570Levi'ssilverTabblindsuprashortyssupremestussynikejordanadidasDVS32オサイラスosirisピータースモリックチャドムスカUSAundefeatedthrasherantihero90'sCITYSTARS31バンズVANSSWAYd32001TSAFTCSK8SRloニューエラ Tシャツ パーカー リュック ロゴ
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