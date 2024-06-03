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shorty's　スナップバック キャップ
商品番号 V19406614466
商品名

shorty's　スナップバック キャップ
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,849 円
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商品詳細

ショーティーズ迷彩のスナップバックになります。90sの当時モノですが、使用した記憶はなくほとんど未使用に近い状態かと思います。ボディはYUPOONGです。この辺のキャップはFLEXFITが多いのでスナップバックは希少だと思います。おまけで最後の写真のワッペンお付けしますジャンクマニア　アイスブルーリーバイスシルバータブバギーJUNKMANIAカーペンターバギーパンツLHPZOOYORKシュプリームスケートスケボースラッシャーヌビアン3334550570Levi'ssilverTabblindsuprashortyssupremestussynikejordanadidasDVS32オサイラスosirisピータースモリックチャドムスカUSAundefeatedthrasherantihero90'sCITYSTARS31バンズVANSSWAYd32001TSAFTCSK8SRloニューエラ　Tシャツ　パーカー　リュック　ロゴ
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