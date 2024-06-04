モンスターズギャラリー アンドレアル シークレット

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商品詳細
ドラゴンクエストモンスターズギャラリーよりアンドレアル(シークレット)です。複数体所持していたため、手放すことにしました。開封後ケース内に入れ保管しておいたため、個人的に目立つ汚れはありませんが、画像を参考して判断して頂きたいです。発送は宅急便コンパクトを使用し、プチプチに包み行います。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful645151.html
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