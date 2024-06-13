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LACOSTE スニーカー
商品番号 V34862479482
商品名

LACOSTE スニーカー
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ホワイト2〜3回ほどしか履いていない商品となります。スニーカーの側面などにやや汚れがあります。気にならない方だけお願いします。即購入⭕️値下げ交渉⭕️
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正規取扱店 LACOSTE (ラコステ) WMS SFA0021 CARNABY PIQUEE 123 1 SFA レディース スニーカー 13Cピンクxピンク LC321
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