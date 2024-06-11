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1347 U【希少モデル・美品】シュプリーム☆総柄 キルティング ジャケット
商品番号 U73227921859
商品名

1347 U【希少モデル・美品】シュプリーム☆総柄 キルティング ジャケット
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 12,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆当店、#古着屋YHS　の商品は、送料無料・即購入OKです。◆新商品は入荷次第、随時出品しております。　お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。◆値下げ交渉やご不明な点がございましたら、　ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。◆ブランドSupreme　/　シュプリーム◆特徴　キルティング加工　◆サイズ表記　Ｌ◆サイズ実寸（単位：cm）　着丈：73　身幅：60　肩幅：49　袖丈：62◆カラー　緑　/　グリーン◆素材　綿（コットン）・ポリエステル◆購入元　ブランドリユース店　質屋・古物市場・ストア商品◆状態　USED　ホームクリーニング済（タバコ臭・ペット臭無し）◆発送　らくらくメルカリ便（匿名配送・追跡・紛失補償付き）　#YHS_1347U
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