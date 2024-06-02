ニューエラ キャップ 新品 ヤンキース チェーンステッチ UO別注 海外限定

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newera（ニューエラ）のアメリカ企画の商品で、ツバ裏まで同色のチェーンステッチロゴのこのタイプはセレクトショップ、URBANOUTFITTERS（アーバン・アウトフィッターズ）の別注モデル、日本未発売モデルとなります。アメリカで人気のブランド、aimeleondore（エメレオンドレ）でもチェーンステッチロゴがよく使われています。フロントパネル、芯なしのキャップですのでラフにかぶれます。洗ってクタクタにしてかぶってもかっこいいと思います！新品・未使用品となります。カラー：ブラックサイズ：フリーサイズ ※アジャスター調整可スムーズなお取引ができる方のみご購入をお願い致します。芯なしタイプのキャップとなりますので発送はなるべくコンパクトに送らせていただきます事ご了承ください。#newera#ニューエラ#urbanoutfitters#アーバンアウトフィッターズ#海外企画#日本未発売#aimeleondore#エメレオンドレ