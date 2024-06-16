vintage チェーン　ブレスレット

2年前に難波のサーチライトというお店で購入しました。2万5千円で購入第二次世界大戦期のヴィンテージ、USNAVYパイロットウィングの紋章が付いたブレスレット。なかなか手に入らないアイテムと思います。長さ(先端から先端)190mm写真で状態を確認いただきvintegeの特性を御了承の上でお買い求め下さいませ。



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