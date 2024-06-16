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vintage チェーン　ブレスレット
商品番号 P58747444369
商品名

vintage チェーン　ブレスレット
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前に難波のサーチライトというお店で購入しました。2万5千円で購入第二次世界大戦期のヴィンテージ、USNAVYパイロットウィングの紋章が付いたブレスレット。なかなか手に入らないアイテムと思います。長さ(先端から先端)190mm写真で状態を確認いただきvintegeの特性を御了承の上でお買い求め下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/reproduce62655.html
http://narcologia.ru/goods/freezer628998.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical505501.html

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