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OLDナイキ　ベースボールキャップ
商品番号 H68789312924
商品名

OLDナイキ　ベースボールキャップ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,850 円
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商品詳細

OLDナイキファンには堪らないシンプルなデザインですタグがカットされています上記以外にも年代相応の使用感がございますビンテージ古着にご理解ある方にオススメさせて頂きますサイズ　フリー素人採寸になりますので多少の誤差が発生致します何卒ご理解頂きます様よろしくお願い致します#ビンテージ　#ヴィンテージ　#ワーク　#ストアブランド　#古着　#30年代#40年代#50年代#60年代#70年代　#猫目ボタン　#マチツキ　#トリプルステッチ　#リーバイス　#リー　#ラングラー　#ペニーズ　#モンゴメリーワード　#シャンブレー　#ベタシャン　#黒シャン　#ユーロワーク　#アメカジ　#ヘリンボーン　#リペア　#ハンティング　#フィッシング　#チャンピオン　#ランタグ　#単タグ　#トリコタグ　#刺繍タグ　#カレッジ　#ビンテージスエット　#前V#両V#セットインスリーブ　#2本針　#4本針　#ラグランスリーブ　#パタゴニア　#ノースフェイス　#アウトドア　#チャンピオン　#リバースウィーブ　#アメリカ製　#MADEINUSA#デザイナーズ　#モード
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