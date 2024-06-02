cleveland indians 90s ベースボールキャップ アメリカ製

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プロフィールご確認ください。MLBのニューエラ、インディアンスのキャップです。希少なアメリカ製サイドにニューエラ刺繍がない90年代のものになります。コンディション 経年の為、色褪せあります。ただ、この時代のニューエラはキャンバスの目も詰まっている為、まだまだ着用可能です。当方頭周り58-60cm被り心地は浅めです。画像ご確認の上購入ご検討ください。チームマスコットでもあるロゴの“ワフー曹長”が2018年で人種差別問題で使用不可になる可能性がありました。今後確実に球数が減っていく商品になります。折り畳んで発送予定です。神経質な方は購入をお控えください。他のキャップはこちら↓#BSBJHCpatagoniathenorthfacemont-bellkavumammutasicsdickieswtapsundercovera.p.cabathingapesupremeHUFビンテージ所ジョージ世田谷べースサンタモニカlightningpopeyeピストfujifeathersupremeシュプリームバートンノースフェイスパタゴニアコロンビアモンベルナイキスラッシャーikeagirlrealfuckin'awesomesupremenikesbキャラクターmarvel石橋貴明wildthingメジャーリーグチャーリーシーン1FDOORBOX4