8YARDS キャップ

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商品詳細
8yardsキャップ 定価:7,700円※一度被りましたがサイズが合わない為の出品です。性別タイプ:メンズ・ウィメンズカテゴリ:キャップ・アクセサリ素材:アクリル80％ウール20%サイズ:フリーサイズ（56-60cm）MadeinBangladesh/MadeinVietnam形状の美しさで世界的に定評のあるFLEXFITをベースとした8YARDSのフラットビル・キャップ。オールシーズンで活躍でき、どの角度から見ても形状の美しさを感じ取れるしっかりとフィットする作りです。HeatherGrayはCondensedの中で一番の人気カラー。刺繍はBlack,CharcoalGray,Silverの3色から選択可能。CharcoalGrayはBlackよりも明るく強すぎない品のある印象に。SIlverは本体のHeatherGrayよりも明るめで光沢感のある爽やかな印象です。刺繍カラーの選択に迷ったら王道カラーBlackのがオススメ。(※3箇所の刺繍カラーは、選択したカラーになります。)ツバ部分には、ブラックを全面に強く出した活版印刷のオリジナルステッカーが強烈な個性を演出します。スナップバック・タイプのフリーサイズです。素材···ウールカラー···グレー
http://narcologia.ru/goods/reinforcement104999.html
http://narcologia.ru/goods/troupe77511.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador969806.html
8YARDS | CONDENSED_Flatbill CAP
8YARDS / CB8 - CONDENSED
8YARDS / CB8 - CONDENSED
8YARDS / MESH CB
8YARDS / CONDENSED : (Dark Navy)
8YARDS | CONDENSED_Flatbill CAP
8YARDS / MAGATSUBA 2G
8YARDS | MGATSUBA
8YARDS | CONDENSED_Flatbill CAP
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8YARDS（ハチヤーズ）のフラットキャップをお買取させて頂きました ...
メンズゴルフウェア ハチヤーズ（8YARDS）特集： | ゴルフウェア通販 ...
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8YARDS / CB8 - CONDENSED
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