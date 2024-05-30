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cimabue チマブエ　長財布　メンズ
商品番号 S29027187331
商品名

cimabue チマブエ　長財布　メンズ
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革ご覧いただきありがとうございます。cimabue￼の長財布です。購入は2016年しばらく使用してしましたので、ジッパーの引き手は￼メッキが薄れています。表面や本体の革は、目立つ傷みはありません。カードポケット6,6,9で最大21枚小銭入れ、札入れは２部屋です。サイズ　W21*H10*D2.5重さ　250gご不明点ありましたらコメント欄よりお知らせください。
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