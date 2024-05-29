Versace ネックレス

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ご覧頂きありがとうございます。⚫︎商品内容アイコンメドゥーサネックレス品番:DG1E009-DJMX_DTU_UNICA_D010_カラー：ゴールドサイズ:OneSizeー仕様メドゥーサのメダリオン付きネックレスゴールドトーンのメタルスワロフスキークリスタル、ロブスタークラスプ留めメタル100%イタリア製長さ:40cm全長49cm(アジャスター込み)※付属品は写真に写っている物が全てになります。⚫︎商品の状態二年前にVersaceのオンラインショップで新品で購入致しました。着用回数 7回ほどです※外箱に小傷があります※中古にご理解のある方のご購入をお願い致します #Versace#ヴェルサーチDg1e