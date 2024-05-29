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Versace ネックレス
商品番号 E80973478031
商品名

Versace ネックレス
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。⚫︎商品内容アイコンメドゥーサネックレス品番:DG1E009-DJMX_DTU_UNICA_D010_カラー：ゴールドサイズ:OneSizeー仕様メドゥーサのメダリオン付きネックレスゴールドトーンのメタルスワロフスキークリスタル、ロブスタークラスプ留めメタル100%イタリア製長さ:40cm全長49cm(アジャスター込み)※付属品は写真に写っている物が全てになります。⚫︎商品の状態二年前にVersaceのオンラインショップで新品で購入致しました。着用回数　7回ほどです※外箱に小傷があります※中古にご理解のある方のご購入をお願い致します　#Versace#ヴェルサーチDg1e
http://narcologia.ru/goods/navigate357430.html
http://narcologia.ru/goods/marshal483280.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric993745.html
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