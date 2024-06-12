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コスモウム 25th パラレルミラー ② PSA10【本社直出しワンオーナー品】
商品番号 Y23960735212
商品名

コスモウム 25th パラレルミラー ② PSA10【本社直出しワンオーナー品】
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コスモウム25thパラレルミラー②PSA10【本社直出しワンオーナー品】プチプチに包んで濡れ折れ対策をして発送させていただきます。基本的に24時間以内発送可能です。よろしくお願い致します。PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/ケース傷/白欠け/縦線横線等ある場合がございます。神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方、ケースの状態まで気にする方はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。多忙なのでコメント対応できない場合がありますがご了承ください。【検索用】oneownerポケモンカードポケカポケモンSRpokemoncardボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定、プロモーションカード(PR)
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