SAAD サード シルバー 太陽神 サンシンボル プレート ロゼンジ ペンダント

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商品詳細
チェーン共に925刻印のシルバー925製。チェーン約50cm、幅約4mm。トップのみSAAD製。チェーンはSAADのモノではありませんが、正直言って太さや見た目の良さではSAADのチェーンにも引けをとりません。多少の値下げ可能です。生活傷程度に細かな傷がある場合がございます。#黒猫ニグのシルバーアクセサリー#SAAD#サード#太陽神#シルバー925
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