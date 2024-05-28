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SAAD サード シルバー 太陽神 サンシンボル プレート ロゼンジ ペンダント
商品番号 T13996360263
商品名

SAAD サード シルバー 太陽神 サンシンボル プレート ロゼンジ ペンダント
ブランド名 サード
特別価格 税込 3,996 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チェーン共に925刻印のシルバー925製。チェーン約50cm、幅約4mm。トップのみSAAD製。チェーンはSAADのモノではありませんが、正直言って太さや見た目の良さではSAADのチェーンにも引けをとりません。多少の値下げ可能です。生活傷程度に細かな傷がある場合がございます。#黒猫ニグのシルバーアクセサリー#SAAD#サード#太陽神#シルバー925
http://narcologia.ru/goods/ordering533779.html
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