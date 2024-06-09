YOHEI OHNO ボンバージャケット ブルゾン

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商品詳細
YOHEIOHNOブルゾンジャケットカラー···ブラック着丈···ショート柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし●サイズ：44（LL）くらいです●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。litmus/JOHN/kishidamiki/yoheiohno/noirkeininomiya/YohjiYamamoto/openingceremony/beautifulpeople/soduk/kudos/kotohayokozawa/Christiandada/g.v.g.v./ganni/studious/helk/acnestudios/roku/tarohoriuchi/toga/CLANEmm6/sacai/MaisonMargiela/marni/marineserre/mamekurogouchi/alyx/akaneutsunomiya/ryotamurakaourlegacy
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