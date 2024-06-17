ミッチェルアンドネス NBA グリズリーズ スナップバック キャップ

ご覧頂きありがとうございます！詳しくはプロフィールでご確認お願いします(^^)#かえるあぱれる#かえるあぱれるキャップ一覧＿＿＿商品説明＿＿＿【状態:一般的中古】額、ツバ裏に薄汚れあり。その他、中古のため着用感(色あせなど)ありますが大きなダメージ(穴あきなど)はなくこれからもご使用していただけます！【サイズ】1sizeベルト調節可能【カラー】(お使いのモニターに寄って若干の違いがあるかと思います)【素材】画像の品質表示タグをご確認ください。（品質表示タグがない場合もございます。）※※定期的に値段の見直しをしています！お値下げしたものでも元のお値段に戻す場合もございますので気になる方はお早めにお願いします(^^)※※《注意》古着、USED品のため色あせや毛羽立ちや折ジワ、匂い等必ず使用感がございます。破れや穴・擦れ等のダメージ、シミや黒ずみ等の汚れ、ボタン取れや欠け等の見落としがある可能性も御座います。古着に慣れていない方や購入された事がない方はトラブルの元になりますので、ご遠慮ください。写真でわからない部分は質問していただければ出来る限り答えさせていただきます！質問や取り置きなどはコメントでお願いします！*送料無料圧縮(小さく)した状態で発送いたします！安価の為、配送袋に直入れの場合がございます。【他にもユニセックスのシャツやパーカー、定番のChampion、Supremeなど、ユニクロ、ZARAみたいなファストファッションブランドとかも出品しています！中にはヴィンテージのスウェットとかも出してたりしますので興味がある方は#かえるあぱれるから飛んでみてください＼('ᴗ')\u003e】



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