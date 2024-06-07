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YAMAHA フルート YFL-23 ヤマハ
商品番号 J95396772711
商品名

YAMAHA フルート YFL-23 ヤマハ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 3,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAフルートYFL-23ヤマハYAMAHA　ヤマハ　YFL-23初心者向けのフルートになります。このまま使用可能ですが、気になる方はご購入者ご自身でメンテナンスをお願いいたします。除菌はしてます！中古品ですので、神経質な方はお控え下さい。
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