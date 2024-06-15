FENDI 喜平 ネックレス

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現行のロゴプレートチェーンネックレスになります！================================【仕入れ先】東証プライム所属法人ブランドオークション【商品名】現行 美品 FENDI フェンディ ロゴプレート チェーンネックレス 喜平 シルバー 【型番】7AJ544B08F0TH0【サイズ】内周/約50.5ｃｍチェーン幅/約1ｃｍ【素材】金属素材【カラー】シルバー【付属品】本体のみ商品状態【状態外側】AB/擦れ小、小傷小、汚れ小、複数個所微小なメッキ剥がれはありますがテリ良く良好な状態です。材質···真鍮カラー···シルバー