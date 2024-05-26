JACK PURCELL（コンバース・ジャックパーセル）1R193

CONVERSEJACKPURCELL（コンバース・ジャックパーセル）1R193.【商品説明】わかりやすいブランドのサインをなくしてすっきりさせたキャンバスのローカットスニーカー。表面をメッシュ素材にした反発性の高いインソールは、取り外しができるので清潔にお使いいただけます。カジュアルから通勤服まで合わせやすく、こなれ感のある1足です。size：26センチ色：ホワイト2回履きました。軽い擦れや汚れ、キャンバス生地に薄く汚れあり。個人的には状態良いと思います。当然、洗えば新品同様になります。写真でご確認下さい。※ご質問等ございましたら、ご購入の前にお気軽にコメント下さい。



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