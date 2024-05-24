XXL グッチ GG テクニカル ジャージ シェリーライン ジャケット 特大

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グッチのテクニカルジャージ、特大のXXLサイズですGGとシェリーラインの入った上着となります。上品かつ流行りのサイズ感で、使いやすいところが推しポイントです◎-----サイズ-----XXL着丈:78身幅:64袖丈:82.5素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。-----色-----ブラウン ベージュ ブルー レッド 赤 青 ロゴ ホワイト 白-----状態-----目立った傷や破れなく、長くお使いできる商品でございます。某中古ブランド販売店で購入した正規品になりますので、ご安心ください◎ヴィンテージのため多少の経年劣化はご容赦ください。保存袋は撮影用、本体のみです。-----配送-----簡易包装にて1〜3日以内目安で発送いたします。購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品誠心誠意の対応を心がけております。ご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせくださいませグッチGUCCIハイブランドハイブラ高級ジャケットテクニカル上着ジャージ