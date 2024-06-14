オスカー　デラ　レンタ　紳士　礼服　式服　喪服　黑　M

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オスカー デラ レンタ の礼服 ３シーズン用三越で仕立て素材・・ウール１００％身長 １７０ｃｍ他のサイズは写真をご覧ください。刺繍ネーム無し黒のネクタイ絹・・同じオスカーの製品なので、裏の先にシミというか汚れがありますが、おまけにお付けします。あくまで個人の自宅保管品ですので、完璧をお求めの方はご遠慮下さい。#思いっきり断捨離中