レア❗1940sWWIIUSAsweetheartjewelrysterling1940年代スウィートハートジュエリーチャーム今回ご紹介するこのようなジュエリーは、スイートハートジュエリーと呼ばれています。今ではアメリカやヨーロッパでも非常に希少な存在です。SweetHeartJewelry（スウィートハートジュエリー）とは、戦地へ行く際に兵士たちが、恋人や妻、母親、家族に愛の証として贈っていたチャームです。WWIとWWIIのときに非常に人気でした。今でもヨーロッパでは、婚約記念日、結婚記念日、誕生日、子供が生まれた時などに、スウィートハートジュエリーを贈る習慣があります。これはアメリカの1940年代WW2のチャームです。デザインの意味は[ピュアハート]です。このようなジュエリーは、まったく同じものは2つとないものなので、お母さん、恋人、妻、彼氏や夫、子供、彼女など、大切な人への贈り物として最適です。シルバー925です。ワチカン入り2.1x1.5cmです。チェーン40cm+600円45、50cm+1000円60cm+1500円ヴィンテージチェーンもあります。よろしくお願いします❣スイートハートジュエリースウィートハートジュエリーSweetHeartJewelrySweet・Heart・Jewelryパフィーハートハートpuffyheartレディースアクセサリーネックレスペンダントチャームレディースネックレスメンズレディースメンズネックレスメンズアクセサリーメンズネックレスレディースアクセサリーハートネックレスヴィンテージvintageヴィンテージアクセサリースウィートハートネックレススウィートハートチャームヴィンテージシルバーアンティークジュエリースターリングシルバーパフィーハート40s40年代usネイビーアメリカヴィンテージSweetheartJewelry古着ロケットエアフォースmilitaryアメカジアメリカUSAUSARMYUSNUSNAVYイギリス海軍空軍陸軍N-1MA-1A-1A-2N2BN3B190040sWW2WWIWWIILevisFORGETMENOT



スウィートハートジュエリー FORGET ME NOT WWII USA JJ - ネックレス



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スウィートハートジュエリー 勿忘草 FORGET ME NOT WWII 心の鍵 | wic ...



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